英外相祁湛明會晤韓正　韓正望相互尊重務實合作 (19:16)

祁湛明在社交平台X（前稱Twitter）上載他和韓正的會面圖片，並稱與中國接觸並不意味着要迴避艱難的對話，他此行的目的，是要面對面地表達英方的擔憂。

針對有報道稱祁湛明會向中方提出有關香港、新疆、西藏等地人權問題，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會回應表示，祁湛明訪問期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通，希望英方與中方共同秉持相互尊重精神，深入交流、增進理解，推動中英關係穩定發展，「涉港、涉疆問題，純屬中國內政，別國無權干涉」。

祁湛明這次訪問是自2018年時任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）以來，再有英國外相訪問中國。英國外交部表示，祁湛明訪問期間將告訴中方，中國在全球事務的重要性意味中國對國際安全負有重要責任：中方應就協助終止俄羅斯對烏克蘭的全面侵略以及南海緊張局勢擴大負起責任，並停止在網絡空間的惡意活動。

祁湛明也將向中方提出其他攸關英國利益的議題，包括中方對英國國會議員施加制裁。

（綜合報道）