洪澇致書商棄涿州  轉山東建庫藏書 (19:49)

北京泰源博文文化發展有限公司的庫房位於涿州園西邊，該公司創辦人上官雨飛說，估計損失達兩、三百萬元（人民幣，下同）；北京嘉友緣文化發展有限公司總經理朱媛介紹，僅她的庫房就有上百萬冊圖書被淹沒，損失超過2000萬元實洋（圖書實際銷售價總和）；國內最早的網上售書平台中圖網，400多萬冊庫存圖書泡在洪水裏，總價超3億碼洋（全部圖書定價總額），更損失大批稀缺、絕版、老版書。

據不完全統計，在涿州區域200多家圖書庫房中，僅有地勢稍高的北京館配銷售中心未被水淹。多位書商說，目前雖然上交了損失統計表，但當地政府尚無出台具體補償政策。涿州政府部門早前組織一些書商代表開會，提出通過減免租金、低息貸款等方式進行補償，這與書商們期待的政策力度尚有距離。

趁此時機，外省政府向涿州書商招手。距離涿州470公里的山東省泰安市泰山出版城，為涿州受災書商準備了5萬平方米圖書倉庫，3年免房租，提供圖書物流中轉費優惠等，讓許多書商心動，組團到涿州考察。一名書商說，目前至少有四、五十家涿州書商確定將搬遷到泰安，泰山出版小鎮為第一批搬遷企業提供的庫房目前已被全部訂購，涿州「圖書庫房重鎮」的名聲可能將難以維繼。

（界面新聞）