習近平在金磚峰會發言  籲推動國際金融貨幣體系改革 (20:56)

習近平表示，當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻，犧牲別國利益、謀求自身絕對安全，最終會傷及自身；金磚國家要在涉及彼此核心利益問題上相互支持，就重大國際和地區問題加強協調。他強調國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則，由大家共同書寫、共同維護，「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算。更不能拉幫結伙，把自己的『家法幫規』包裝成國際規則。」

習近平呼籲，金磚國家要反對搞「小圈子」、「小集團」，要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權。

「當前，世界經濟復蘇勢頭不穩，國際機構預測今年世界經濟增長不足3%。」習近平指出，發展中國家面臨的挑戰更為嚴峻。他希望金磚國家要做發展振興道路上的同行者，反對「脫鉤斷鍊」、經濟脅迫；要聚焦務實合作，特別是數字經濟、綠色發展、供應鍊等領域，促進經貿和財金領域往來與交流。

習近平宣布，中國將設立「中國－金磚國家新時代科創孵化園」，為科技創新成果轉化提供支撐；依托金磚國家遙感衛星星座合作機制，探索建立「金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台」，為各國農業、生態、減災等領域發展提供數據支持。同時，中方願同各方共建「金磚國家可持續產業交流合作機制」，為落實聯合國2030年可持續發展議程提供產業對接和項目合作平台。

（新華社）