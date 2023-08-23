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金磚國家工商論壇致辭　習近平：中國沒稱王稱霸基因　奉行「大道之行，天下為公」 (10:31)

正訪問南非的中國國家主席習近平，周二（22日）向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭，表示以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家崛起，正從根本上改變世界版圖，無論有多少阻力，這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。他亦稱，中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動，堅定站在歷史正確一邊，堅定奉行「大道之行，天下為公」。

習近平表示，歷史的鐘擺朝向何方，取決於大家的抉擇。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，致力推動構建人類命運共同體。作為發展中國家、「全球南方」的一員，中國始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，堅定維護共同利益，推動增加新興市場國家和發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。

習近平稱，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，將始終是世界發展的重要機遇，中國將堅定推進高水平開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，必將對世界經濟作出更大貢獻。

路透社報道，南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪、巴西總統盧拉均有出席這次工商論壇，外界預期會出席的習近平則沒有現身，由商務部長王文濤出席及讀出致辭。習近平同日較早前，曾與拉馬福薩舉行會談。彭博社報道，習近平沒有出席金磚國家工商論壇，同日晚上則有參加金磚國家領袖晚宴。

（新華社／路透社）

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