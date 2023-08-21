解放軍東部戰區拍「媽祖」守護台灣宣傳片　台方以「媽祖巨神像」反擊 (15:13)

《守護Ⅲ》片長1分22秒，短片最開始旁白說，「在大自然狂風巨浪的肆虐面前，媽祖是討海謀生人們，祈求平安的守護神」。影片還出現台北民眾街頭抗議「台獨」，高呼「救台灣，反台獨」的口號。畫面出現蔡英文、賴清德二人時，旁白說，「在陰謀家、野心家製造的人禍面前」，「攜手同心的力量，是美好生活的守護神」。

台灣國防部今天上午發布新聞稿指出，解放軍宣布執行「海空聯合戰備警巡」，並以「媽祖」信仰為主題發布影片。軍聞社製作影片表示，維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武悖離媽祖慈悲的精神。

根據台軍所拍攝影片，軍方除取景佇立於馬祖地區天后宮右側山上的「媽祖巨神像」，以反擊《守護Ⅲ》影片中「迷你媽祖」外，也以近日台軍應對解放軍軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛艦與濟南艦、田單軍艦與徐州艦對峙，以及空軍經國號IDF戰機與F-16V（blk20）戰備巡弋的畫面，強調台軍維護區域和平穩定決心。

（東部戰區官方微博/中央社）