明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

解放軍東部戰區拍「媽祖」守護台灣宣傳片　台方以「媽祖巨神像」反擊 (15:13)

解放軍東部戰區周日（20日）發布系列宣傳短片第三部《守護Ⅲ》，以神明「媽祖」守護台灣，反諷蔡英文、賴清德是製造人禍的「陰謀家、野心家」。台軍今日（21日）亦發布影片，取景佇立於馬祖的「媽祖巨神像」，以反擊解放軍影片中「迷你媽祖」，強調台軍維護區域和平穩定決心。

《守護Ⅲ》片長1分22秒，短片最開始旁白說，「在大自然狂風巨浪的肆虐面前，媽祖是討海謀生人們，祈求平安的守護神」。影片還出現台北民眾街頭抗議「台獨」，高呼「救台灣，反台獨」的口號。畫面出現蔡英文、賴清德二人時，旁白說，「在陰謀家、野心家製造的人禍面前」，「攜手同心的力量，是美好生活的守護神」。

台灣國防部今天上午發布新聞稿指出，解放軍宣布執行「海空聯合戰備警巡」，並以「媽祖」信仰為主題發布影片。軍聞社製作影片表示，維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武悖離媽祖慈悲的精神。

根據台軍所拍攝影片，軍方除取景佇立於馬祖地區天后宮右側山上的「媽祖巨神像」，以反擊《守護Ⅲ》影片中「迷你媽祖」外，也以近日台軍應對解放軍軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛艦與濟南艦、田單軍艦與徐州艦對峙，以及空軍經國號IDF戰機與F-16V（blk20）戰備巡弋的畫面，強調台軍維護區域和平穩定決心。

（東部戰區官方微博/中央社）

相關字詞﹕解放軍 東部戰區 台灣 媽祖 編輯推介

上 / 下一篇新聞