賴清德：台海局勢緊張源於大陸　國際紅線即台灣紅線 (18:07)

賴清德稱，台海緊張問題不在台灣，而是中國大陸愈來愈強勢，試圖吞併台灣，且欲改變國際秩序規則。他希望世界知道他是「理性、穩健的領導人」，知道如何應對嚴肅且複雜的台海議題。對於他曾自稱「務實台獨工作者」，賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強調個人責任是維持台海現狀。

在北京，外交部發言人汪文斌今日回應，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場是「徹頭徹尾的麻煩製造者」，強調當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華，中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

美國國務院周一呼籲中國大陸，對賴清德過境美國保持冷靜，不應藉此作脅迫或挑釁。

路透社報道，美國、日本及韓國三國元首將於周五（18日）在大衛營舉行會談，預料三方聯合聲明會包含有關台海局勢的內容。

（綜合報道）