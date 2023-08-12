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戰機甲車導彈全數陳列  台灣8萬民眾參觀航空嘉年華 (23:59)

台灣空軍台中清泉崗基地航空嘉年華今天（12日）舉行，是因疫情停辦3年後首次營區開放，吸引約8萬民眾湧入一睹軍容；除空軍雷虎特技小組、3型主力戰機展示性能，活動最後由台灣自製勇鷹高教機壓軸衝場。

台灣軍方今天開放營區，也舉辦園遊會，邀集民間攤商與軍方社團擺攤，讓參與民眾同時能享用美食。根據軍方統計，截至中午約8萬名民眾進入營區。

今天天候狀況良好，操演科目先由5架IDF經國號戰機衝場為活動揭開序幕，接續由雷虎小組進行特技表演，展現高難度十字迴轉、6機左桶滾、6機觔斗、雙機正倒飛、雙機交叉轉彎、一箭穿心等17個科目，收尾騷出最經典的「向下炸彈開花」，現場民眾喝采叫好。

IDF單機性能展示包括最大攻角、垂直迴旋、慢飛、垂直鑽升與螺旋下降、戰術拉升等15個科目；幻影2000-5戰機緊接上場，在空中炫燿8字、高G小轉彎、大G桶滾、最大後燃器鑽升快滾、短場落地等19個科目。

強化戰力的F16V戰機一起飛就立刻操作多項高難度科目，包括副翼滾、8字、300呎低空高速衝場、最大性能鑽升暨垂直滾轉、重飛戰術拉升副翼滾加入三邊、短場落地。

空中科目的最後由勇鷹高級教練機衝場，為活動劃下句點；這是勇鷹機首次參與營區開放活動，在F5部訓機年底退役後，由勇鷹機接棒。

營區開放除空中科目，還包括三軍儀隊暨空軍樂隊操演、學生熱舞、以及中學儀隊等表演。

現場地面靜態陳展方面，包括3型主力戰機、UH60M黑鷹直升機、P3C反潛機、C130H運輸機、E2K預警機、AT3教練機、T34C教練機、勇鷹高教機、BH1900查核機、OH58D戰搜直升機、AH64E阿帕契攻擊直升機、AH1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、銳鳶無人機、紅雀無人機、天弓飛彈、雄風二型及三型飛彈、CM11戰車、M60A3戰車、雲豹甲車等。

地面展示的IDF戰機，掛載中山科學研究院研製的「萬劍彈」，引起許多民眾矚目。

（中央社）

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