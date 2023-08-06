侵華日軍731部隊犯罪協同機構原始檔案首次公布 (20:25)

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成介紹，《日軍哈爾濱第一陸軍病院原簿》詳細記錄日軍哈爾濱第一陸軍病院從1941年7月16日成立到1945年10月11日期間的人員、地址、構成等資料，由主冊、副冊共17份文件組成，共有36頁，是非常珍貴的一手資料。

檔案顯示，該病院是集醫療、實驗、研究、護理和日常生活於一體的標準化病院。「資料顯示，日軍哈爾濱第一陸軍病院是731部隊醫學犯罪的延伸機構，其在籌建之初就與日本細菌戰大本營計劃息息相關，是日本細菌戰重要參與者與關聯者。」金士成說，結合相關檔案和731部隊原隊員的筆供記錄和證言可以發現，日軍哈爾濱第一陸軍病院前身同731部隊前身在同一時間、同一地點相鄰選址籌建，部分醫學工程設施是由日本陸軍省、關東軍統一批准、同步建設，在戰後通過同一條路線全員撤回日本國內，且兩者間存在業務往來及人員兼職。

（新華社）