明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

粵紀委強調重視涉人事意見  換屆人選半年查處96人 (23:20)

中紀委今天（5日）披露，廣東省紀委監委有關負責人說，該省紀委監委嚴把黨風廉政意見回覆關，把政治上有問題、廉潔上有硬傷的涉換屆人選作為審查調查重點，組織力量集中核查。今年截至6月底，已查處96人，確保幹部隊伍「上游來水清澈」。

文章指出，2023年上半年，廣東全省紀檢監察機關共處置問題線索38410件，立案19736件，處分10695人。全省紀檢監察機關立案數，按年增長5.1%；給予黨紀政務處分人數增長13.1%。半年立案廳級幹部58人；處分廳級幹部44人。在強大震懾和政策感召下，全省有1143人向紀檢監察機關主動投案。

文章點名多個貪腐官員，包括稱廣東省政府原副秘書長鄭人豪是「不收斂不收手」的典型，省農信聯社原理事長王碩平、南方醫科大學黨委原書記陳敏生是金融、高校領域的「蛀蟲」，省儲備糧管理集團有限公司原副總經理龍澎等糧食購銷領域的「碩鼠」。

陽江市委原書記焦蘭生大搞政商勾連，隱身幕後收錢斂財；省廣晟控股集團原黨委書記、董事長劉衛東通過民間借貸獲取大額回報；東莞市中堂鎮黨委原書記葉沃昌妄圖通過「期權腐敗」，為自己的貪腐行為披上「隱身衣」。

醫療領域腐敗問題，文章列舉東莞市人民醫院原院長鄺明子、揭陽市人民醫院原院長翁建東、普寧市人民醫院原院長陳陽生等例子。

（中央紀委國家監委網站）

上 / 下一篇新聞