粵紀委強調重視涉人事意見  換屆人選半年查處96人 (23:20)

文章指出，2023年上半年，廣東全省紀檢監察機關共處置問題線索38410件，立案19736件，處分10695人。全省紀檢監察機關立案數，按年增長5.1%；給予黨紀政務處分人數增長13.1%。半年立案廳級幹部58人；處分廳級幹部44人。在強大震懾和政策感召下，全省有1143人向紀檢監察機關主動投案。

文章點名多個貪腐官員，包括稱廣東省政府原副秘書長鄭人豪是「不收斂不收手」的典型，省農信聯社原理事長王碩平、南方醫科大學黨委原書記陳敏生是金融、高校領域的「蛀蟲」，省儲備糧管理集團有限公司原副總經理龍澎等糧食購銷領域的「碩鼠」。

陽江市委原書記焦蘭生大搞政商勾連，隱身幕後收錢斂財；省廣晟控股集團原黨委書記、董事長劉衛東通過民間借貸獲取大額回報；東莞市中堂鎮黨委原書記葉沃昌妄圖通過「期權腐敗」，為自己的貪腐行為披上「隱身衣」。

醫療領域腐敗問題，文章列舉東莞市人民醫院原院長鄺明子、揭陽市人民醫院原院長翁建東、普寧市人民醫院原院長陳陽生等例子。

（中央紀委國家監委網站）