中國研發新型材料  柔性可穿戴設備更「隨和」 (23:59)

中國科學院寧波材料技術與工程研究所團隊研發出一種兼具彈性與鐵電性的新型高分子鐵電材料，有望解決傳統鐵電材料在製造柔性可穿戴設備時難以保持性能穩定的問題。相關論文8月4日發表於《科學》雜誌。
論文通訊作者之一、中國科學院寧波材料所研究員胡本林表示，鐵電材料可用在電腦存儲器、高精度電機、超敏感傳感器和聲吶設備等電子產品中，也是人們日常使用的手機、平板電腦等電子設備中必不可少的材料。
鐵電材料是一種絕緣性的多功能材料，具備高介電常數、壓電性、熱電性和電製冷性等特性，這些特性使其可被用於高儲能密度電容器、能量轉換設備，並對溫度變化敏感。胡本林說，傳統鐵電材料的鐵電性來源於材料中的結晶部分，但晶體本身幾乎不具備彈性，因而鐵電性和彈性難以兼顧。團隊提出「彈性鐵電」概念，通過「微交聯法」精準設計和控制材料結構，創制出拉伸率高達125%的彈性鐵電材料。
「這種材料不但能保持原有的鐵電性，還能在外力撤除後迅速恢復原狀。」論文另一通訊作者、中國科學院寧波材料所研究員李潤偉表示，用彈性鐵電材料做成的傳感器將更加隨和，具有更高的測量精度、更好的穿戴舒適性。「例如手機就離柔軟貼身可任意彎折又近了一步，未來不僅有望更便攜，還可能集成在衣物上。」