中國研發新型材料  柔性可穿戴設備更「隨和」 (23:59)

論文通訊作者之一、中國科學院寧波材料所研究員胡本林表示，鐵電材料可用在電腦存儲器、高精度電機、超敏感傳感器和聲吶設備等電子產品中，也是人們日常使用的手機、平板電腦等電子設備中必不可少的材料。

鐵電材料是一種絕緣性的多功能材料，具備高介電常數、壓電性、熱電性和電製冷性等特性，這些特性使其可被用於高儲能密度電容器、能量轉換設備，並對溫度變化敏感。胡本林說，傳統鐵電材料的鐵電性來源於材料中的結晶部分，但晶體本身幾乎不具備彈性，因而鐵電性和彈性難以兼顧。團隊提出「彈性鐵電」概念，通過「微交聯法」精準設計和控制材料結構，創制出拉伸率高達125%的彈性鐵電材料。

「這種材料不但能保持原有的鐵電性，還能在外力撤除後迅速恢復原狀。」論文另一通訊作者、中國科學院寧波材料所研究員李潤偉表示，用彈性鐵電材料做成的傳感器將更加隨和，具有更高的測量精度、更好的穿戴舒適性。「例如手機就離柔軟貼身可任意彎折又近了一步，未來不僅有望更便攜，還可能集成在衣物上。」

（新華社）