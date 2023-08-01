北京暴雨釀至少11死27人失蹤　1消防員、1鄉鎮幹部殉職 (11:53)

「中國消防」微博表示，遇難消防員是30歲的馮振，昨日（7月31日）他帶隊到海淀區北安河北路救援，遇上被困山洪急流中的市民招手求救。馮振帶領隊員冒着洪水激流靠近時，其中一名隊員被急流沖倒，馮振奮力拯救隊員，自己卻體力不支被洪水沖走。馮振隨後在下游約1公里處被發現，搶救無效不治。

北京市氣象局今早對門頭溝區降級發布暴雨橙色預警，雨勢雖減弱，但仍受降雨雲持續影響。氣象局亦對房山區發布暴雨黃色預警，預計今明兩天仍會有局部地區暴雨。

中國天氣網指出，7月29日20時至8月1日8時，北京全市平均降雨量261毫米，全市最大降雨量出現在昌平王家園水庫，達到740.7毫米。中央氣象台預計，今日白天到夜間，京津冀等地強降雨明顯減弱，黑龍江西北部等地局部地區將有雷暴大風或冰雹。

門頭溝、房山區逾60地通訊中斷 山區斷電

新華社報道，房山區河北鎮、南窖鄉、霞雲嶺鄉等7個鄉鎮共62個村通訊中斷，目前依靠衛星電話作應急聯絡。門頭溝區王平鎮、妙峰山鎮，以及沿永定河向上游的深山區通訊全部中斷。由於山區電力中斷，加上洪水斷路，通訊搶修有難度。

陸軍第81集團軍某陸航旅開展空投救援任務。今日清晨，4架運輸直升機搭載26名官兵緊急飛赴門頭溝沿河城火車站等地，計劃空投和降落分發1900份食品及雨衣、氈子等應急物資。

（新華網／京報網／中國天氣網／中央氣象台／央視新聞）