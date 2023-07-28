外交部網站刊登王毅「部長致辭」  更新重現前外長秦剛資料 (17:58)

秦剛周二（25日）被免外長職後，數小時內外交部網站幾乎清空其相關內容，「外交部長」欄目下的部長致辭、部長簡歷、部長活動等6個分欄均顯示「信息更新中......」。

今天，除了在「部領導活動」欄重現秦剛以往活動內容，「外交部長活動」欄前五條報道是重任外長的王毅7月26日的外事活動，之後就是秦剛去年底接任外長後至今年6月25日的外事活動。外交部網站检索功能稍晚恢復正常，檢索「秦剛」，可見過往活動。

王毅在「部長致辭」中表示，「在強國建設、民族復興的新征程上，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球伙伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面」。

外交部發言人毛寧今天回應秦剛動向時表示，沒有可以提供的信息，又指過去幾天記者對外交部長的任免提出很多問題，很多問題都重複或高度相似，建議不要再提出重複的問題，以節約時間。對於網站資料更新，她說，外交部官方網站發布的內容由外交部自行決定，網站有更新很正常，希望傳媒不要過度解讀。

（明報記者）