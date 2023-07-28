菲媒：中國提議與菲律賓舉行聯合軍演 (02:01)

菲律賓軍方發言人阿吉拉爾（Medel Aguilar）對路透社表示，他並未看到布勞納接受採訪的發言，但強調布勞納與中國外交官進行的只是「非正式對話」。他表示，布勞納是在出席黃溪連大使為慶祝中國解放軍建軍節舉辦的招待會的間隙，向記者發表談話的。

菲律賓人民電視台（PTV）報道，布勞納當時指出，「我們試圖與世界各國的軍隊和武裝部隊建立關係，而這也是我們防止戰爭的一個辦法。」布勞納也提到，任何聯合軍演都不會在南海舉行。

另據中央社報道，台灣外長吳釗燮上月接受菲國媒體訪問時曾提出，菲律賓和台灣應考慮展開安全合作，對此，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）周一接受菲律賓電視台One News專訪表示，菲台安全合作「可能性為零」，他稱菲律賓跟台灣沒有外交關係，只跟中華人民共和國有外交關係，「我們不干涉中國的內部問題。與台灣間的安全措施將是公然無視中國這個核心問題。」

（綜合報道）