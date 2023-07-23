日本今日起實施尖端半導體出口管制　中方堅決反對曾多次表達不滿 (17:39)

共同社報道指出，除美國和韓國等42個日本友好國家及地區外，向中國等出口該23個類別時，每次都需要獲得經濟產業大臣許可。此前原則上毋須獲得許可。

強化管制的對象包括日本半導體相關製造裝置和零件、在基板上印刻精密電路圖形的光刻裝置和清洗、檢查時使用的裝置等，而被視為日本強項所在的材料領域則未被包括在內。

美國去年10月為防止人工智能（AI）和超級計算機等尖端技術被軍事利用，宣布對尖端半導體技術和製造裝置等大範圍強化出口管制。美國要求日本與荷蘭採取相同措施，今年1月與兩國達成協議。

此前，中方多次表達不滿。外交部多次表示，中方已就此在不同層級向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。商務部認為，有關行為是濫用出口管制措施，批評做法嚴重背離自由貿易和國際經貿規則，中方對此堅決反對。

（共同社／觀察者網）

5月30日報道：日本收緊半導體出口 中方提嚴正交涉