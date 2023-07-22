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即時兩岸

19個超大特大城市  推進城中村改造 (23:54)

國務院總理李強昨天（7月21日）主持召開國務院常務會議，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，引起網絡輿論關注城中村開發熱潮。

根據國務院此前有關城市規模劃分標準的規定，城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。而根據住房和城鄉建設部統計，截至2021年末，全國共有超大城市8個（上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢），特大城市11個（杭州、東莞、西安、鄭州、南京、濟南、合肥、瀋陽、青島、長沙、哈爾濱）。

新華社報道，昨天的國務院常務會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制改造規劃計劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，並把城中村改造與保障性住房建設結合好。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。

實際上，在今年4月28日召開的中央政治局會議就已提出，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。國務院常務會議這次通過的指導意見，是對政治局會議精神的貫徹落實。

（綜合報道）

 

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