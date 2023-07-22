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抗美援朝結束70年  丹東現參觀熱潮 (23:31)

新華社今天（22日）報道，2023年是抗美援朝戰爭勝利70周年，位於遼寧丹東的抗美援朝紀念館迎來參觀熱潮。1953年7月27日，朝鮮停戰協定簽字，抗美援朝戰爭勝利結束。

抗美援朝紀念館位於鴨綠江畔的英華山上，始建於1958年10月，最初展品來自1958年經丹東回國的志願軍，他們應當地政府徵集，留下一大批前方文物，包括武器裝備、生活用品、獎章錦旗等，還有朝鮮軍民委托志願軍贈給中國人民和丹東人民的紀念品。之後，紀念館又從中國各地徵集到一批後方支援前線的文物和文獻資料等。

1993年停戰40周年時，丹東當地落成新館。2014年為了紀念志願軍出國作戰70周年，當局花了6年時間改造擴建整個紀念館園區，在2020年9月正式面向公眾開放。紀念館（陳列館）建築面積2.3萬多平方米，基本陳列主題為「抗美援朝，保家衛國」，分為序廳、抗美援朝戰爭廳、抗美援朝運動廳、中朝人民友誼廳、中國人民志願軍英烈廳、紀念廳6個部分，共展出1000餘幅歷史圖片，近2000件文物，配以藝術裝置、油畫、沙盤以及人造場景等。

園區內除了紀念館（陳列館），還有全景畫館、國防教育園和紀念塔。其中，佔地3萬平方米的國防教育園設有大型兵器陳列區，其中有31件抗美援朝時期大型文物兵器，包括蘇聯供應中國的單管37毫米高射炮、蘇式T34坦克、圖2型輕型轟炸機、122毫米榴彈砲、喀秋莎火箭炮發射架等實物；另有150多件其他時期的解放軍飛機、高射炮等裝備。許多軍事迷在此拍照打卡，向同伴介紹各款裝備的服役過程和故事。

而與紀念館對望的是紀念塔，紀念塔前的進館大台階寬10.25米，寓意10月25日中國人民志願軍抗美援朝紀念日；進館台階中部為牌樓，寓意志願軍勝利凱旋；牌樓與塔基之間設有5層緩步大台階，寓意抗美援朝戰爭初期的5次戰役；進館台階共由1014塊條石砌成，寓意志願軍從過江到停戰共經歷1014個日夜。

紀念塔正面鑲嵌着中共元老鄧小平題寫的「抗美援朝紀念塔」七個鎏金大字，塔體兩側鑲嵌有大理石製作的「和平萬歲紀念章」。

（明報記者）

 

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