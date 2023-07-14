明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

王毅會見布林肯促停止對華經貿和科技打壓 (01:22)

中共中央外辦主任王毅7月13日在雅加達應約會見美國國務卿布林肯。王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。

王毅說，國務卿先生上個月訪華時，習近平主席就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識。下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。

王毅指出，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

新華社報道，雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討。認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

中央社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行「坦率及具建設性」討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

布林肯在會中再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出華府與盟友對中共行徑的共同關切，盼能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。

（新華社／中央社）

上 / 下一篇新聞