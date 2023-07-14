王毅會見布林肯促停止對華經貿和科技打壓 (01:22)

王毅說，國務卿先生上個月訪華時，習近平主席就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識。下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。

王毅指出，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

新華社報道，雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討。認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

中央社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行「坦率及具建設性」討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

布林肯在會中再次強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當提出華府與盟友對中共行徑的共同關切，盼能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。

（新華社／中央社）