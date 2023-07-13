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即時兩岸

國台辦：天亮醫療深刻認識錯誤  不再列入「台獨頑固分子關聯企業」名單 (20:42)

大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，大陸方面2022年8月決定對「台獨頑固分子關聯機構」的台灣民主基金會、國際合作發展基金會採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等4家企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

陳斌華說，近一年來，天亮醫療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明是企業內部管理失察；天亮醫療負責人近日在接受台灣媒體採訪時表示，「台獨」會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作，本人及企業支持「九二共識」、反對「台獨」，將與「台獨」相關組織、機構劃清界線。

陳斌華表示，鋻於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。陳斌華重申堅決反對「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，目前對其他3家企業的懲戒措施保持不變。

天亮醫療是光電大廠光寶科技旗下醫療器材公司，主要生產小型生化檢驗儀等儀器。2022年8月被列入黑名單時，天亮醫療曾發聲明指出，並無捐款至國際合作發展基金會，「經查，2018年已離職員工個人報名參加國際合作發展基金會主辦之醫療科技推廣研習班，報名類用為新台幣3,000元，此純屬員工個人進修行為」。

（新華社／聯合報）

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