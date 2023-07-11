明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

無錫3歲女童遭蛋糕店主猥褻疑雲  引發網絡大爭論 (23:47)

江蘇無錫一名潘姓女子近日在抖音（帳號介紹姓名潘思潔）等社交平台發文，稱3歲女兒遭一家蛋糕店老闆湯某猥褻，導致肛裂，而蛋糕店內攝像頭錄像有「缺失」，警方因而不立案，呼籲網民幫幫她這個單親媽媽。事件經過發酵，引起網絡群情激憤，要求警方嚴懲犯案男子。不過，蛋糕店老闆湯某則手持身分證（顯示姓名湯勝剛）自拍短片，稱女童出事時他不在無錫當地，有高鐵車票為證，並起訴女童母親污衊。

無錫警方今天（11日）發通報，稱潘女3月29日報警稱3歲女童遭到他人猥褻，指控嫌疑人是39歲蛋糕店老闆湯某。警方經調查走訪52人，翻看620小時蛋糕店及周邊監控錄像，發現「女孩體內及所穿內衣未檢出男性DNA，下身稍紅、潮紅診斷為幼兒外陰炎，肛裂診斷時間為4月18日，是在潘X潔報警後20天，排除在3月29日前形成。視頻監控查看沒有發現湯某和女孩有可疑接觸。針對蛋糕店內監控出現視頻片段缺失的情況，經監控設備生產廠商和相關專家勘驗認定，該設備設置為移動偵測錄像，畫面內無明顯移動物體時設備自動停止攝錄，同時通過技術論證排除視頻被修改或刪除可能」。

通報提到，兒童心理學專家結合女童語言、動作、情緒等表現認為，3歲兒童不具備完整的主述能力，容易在外界引導下作出「有」或「沒有」的選擇性回答，無法判斷其表述的準確性；「女孩到蛋糕店指認和被詢問時，狀態穩定、行為正常，未表現出任何抵觸抗拒情緒，不符合兒童遭受性侵害後的應激反應」。因此警方調查認為「未發現女孩被人猥褻，湯某無違法犯罪嫌疑，對該起報警不予立案」。警方提醒網民保護未成年人私隱，不信謠、不傳謠、不造謠。

警方的通報，讓「劇情」反轉。不過，網上不同意見對事件針鋒相對。支持潘女的網民稱「中國女性不會拿清白做賭注來撒謊的」，又稱「3歲幼兒不會說謊」、「如果不是性侵，怎麼會肛裂？」等等。持反對意見的，則懷疑有人訛詐，又認為一切靠證據說話，還說蛋糕店老闆才是受害者。也有中間派認為要「讓子彈再飛一會兒」，並提出，這件事無法一錘定音，是政府和警察公信力不足的體現。

（明報記者）

上 / 下一篇新聞