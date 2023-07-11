無錫3歲女童遭蛋糕店主猥褻疑雲  引發網絡大爭論 (23:47)

無錫警方今天（11日）發通報，稱潘女3月29日報警稱3歲女童遭到他人猥褻，指控嫌疑人是39歲蛋糕店老闆湯某。警方經調查走訪52人，翻看620小時蛋糕店及周邊監控錄像，發現「女孩體內及所穿內衣未檢出男性DNA，下身稍紅、潮紅診斷為幼兒外陰炎，肛裂診斷時間為4月18日，是在潘X潔報警後20天，排除在3月29日前形成。視頻監控查看沒有發現湯某和女孩有可疑接觸。針對蛋糕店內監控出現視頻片段缺失的情況，經監控設備生產廠商和相關專家勘驗認定，該設備設置為移動偵測錄像，畫面內無明顯移動物體時設備自動停止攝錄，同時通過技術論證排除視頻被修改或刪除可能」。

通報提到，兒童心理學專家結合女童語言、動作、情緒等表現認為，3歲兒童不具備完整的主述能力，容易在外界引導下作出「有」或「沒有」的選擇性回答，無法判斷其表述的準確性；「女孩到蛋糕店指認和被詢問時，狀態穩定、行為正常，未表現出任何抵觸抗拒情緒，不符合兒童遭受性侵害後的應激反應」。因此警方調查認為「未發現女孩被人猥褻，湯某無違法犯罪嫌疑，對該起報警不予立案」。警方提醒網民保護未成年人私隱，不信謠、不傳謠、不造謠。

警方的通報，讓「劇情」反轉。不過，網上不同意見對事件針鋒相對。支持潘女的網民稱「中國女性不會拿清白做賭注來撒謊的」，又稱「3歲幼兒不會說謊」、「如果不是性侵，怎麼會肛裂？」等等。持反對意見的，則懷疑有人訛詐，又認為一切靠證據說話，還說蛋糕店老闆才是受害者。也有中間派認為要「讓子彈再飛一會兒」，並提出，這件事無法一錘定音，是政府和警察公信力不足的體現。

（明報記者）