中央深改委：深化石油天然氣市場體系改革促進公平競爭 (21:40)

國家主席近平強調，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應；要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。

會議指出，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設；要加大市場監管力度，強化分領域監管和跨領域協同監管，規範油氣市場秩序，促進公平競爭；要深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力。

會議強調，要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重；要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新；要推動有效市場同有為政府更好結合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務供給。

會議由身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平主持，中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。

（新華社）