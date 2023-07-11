中央深改委：深化石油天然氣市場體系改革促進公平競爭 (21:40)

中央全面深化改革委員會第二次會議今天（11日）召開，審議通過《關於進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》等多項文件。
國家主席近平強調，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應；要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。
會議指出，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設；要加大市場監管力度，強化分領域監管和跨領域協同監管，規範油氣市場秩序，促進公平競爭；要深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力。
會議強調，要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重；要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新；要推動有效市場同有為政府更好結合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務供給。
會議由身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平主持，中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。