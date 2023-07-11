被指與國民黨秘書長有私下協議　郭台銘：有心人挑撥盼停止攻訐捏造 (19:55)

早前黃健庭被爆料與郭台銘協議，若郭台銘未獲國民黨徵召選總統，就接受不分區立委提名並選立法院長；郭台銘辦公室前天否認。但黃健庭昨（10日）受訪時披露與郭談話內容，指這是黃健庭提出的後備計劃，他們還討論過排名順位；郭台銘辦公室再度否認，強調雙方絕對沒有在檯面下達成任何私相授受的協議，不能理解為何黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。

郭台銘今天透過facebook表示，昨天深夜想起《三國演義》馬超與韓遂的故事，這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷；近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。郭台銘呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力，希冀彼此團結一心，共同呼應民意，攜手對抗積腐已深的民進黨政府。

（中央社／聯合報）