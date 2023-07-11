被指與國民黨秘書長有私下協議　郭台銘：有心人挑撥盼停止攻訐捏造 (19:55)

鴻海集團創辦人郭台銘近日遭指控與國民黨秘書長黃健庭有涉及選舉的私下協議，郭台銘今天（11日）說，近日有心人士的居中挑撥，明顯是在操作非綠陣營的敵對，他對此感到憂心與痛心，對於國民黨高層，他始終一路情義相挺，並無任何怨言；在此呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力。
早前黃健庭被爆料與郭台銘協議，若郭台銘未獲國民黨徵召選總統，就接受不分區立委提名並選立法院長；郭台銘辦公室前天否認。但黃健庭昨（10日）受訪時披露與郭談話內容，指這是黃健庭提出的後備計劃，他們還討論過排名順位；郭台銘辦公室再度否認，強調雙方絕對沒有在檯面下達成任何私相授受的協議，不能理解為何黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。
郭台銘今天透過facebook表示，昨天深夜想起《三國演義》馬超與韓遂的故事，這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷；近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。郭台銘呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力，希冀彼此團結一心，共同呼應民意，攜手對抗積腐已深的民進黨政府。