邱立本：香港書展將現報復性文化消費 (19:11)

香港貿發局副總裁張淑芬在廣州稱，今年書展與香港運動消閒博覽和零食世界同期舉行，3項展覽是香港全面復常後第一次舉行，而東鐵線會展站的開通，非常方便大灣區的遊客從羅湖直達書展，「希望內地的朋友都能夠滿載而歸。」書展門票可以透過AlipayHK、支付寶、八達通手機應用程式、全線7-11便利店和全線Circle K便利店購買。支付寶今年設5萬個名額特惠票，僅售4元人民幣，先到先得。

書展合作單位《亞洲週刊》總編輯邱立本則透露，自己和團隊過去半年來往內地、台灣等地，邀請著名作家參加香港書展，例如曾著有《活著》的內地作家余華，「我到北京去見他，他非常忙，我就對他説，香港書迷很想念你。」他還稱，香港書展不僅屬於香港，也會有來自台灣、新馬等地的華文讀者，以及大灣區的觀眾，而講座中自由討論的氛圍也是香港獨有，最後余華答應來港。

邱立本指，從多場作家講座的預約情況可見，今年書展將出現「報復性文化消費」，余華、馬伯庸、羅振宇和許知遠等人的講座預約已經爆滿，正考慮更換較大場地。

（明報記者）