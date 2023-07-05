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生態環境部 : 針對福島核污水排海已作部署 (13:49)

生態環境部（國家核安全局）相關負責人今日（5日）就國際原子能機構發布日本福島核污水處置綜合評估報告表示，日方應切實以科學、安全、透明的方式處置核污水，並盡快建立長期國際監測機制。當局已針對福島核污水排海後的海洋輻射環境監測作出部署，如發現異常將及時預警。

新華社引述生態環境部負責人表示，日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

負責人指出，日方當前的監測安排存在3個問題：一，核污水排放前的監測有延遲，可能導致不達標核污水直排海洋；二，核污水混合後監測可能造成不合理稀釋，日方將10罐核污水混合後取樣監測，可能造成高濃度的核污水被低濃度的核污水稀釋成達標的核污水；三，福島核污水排海關乎全球海洋環境和公眾健康，應接受利益攸關方參與的公開透明的國際監測監督，而不應僅僅安排日方主導下的「擺樣」式的監測。

生態環境部高度重視日本福島核污水排海問題。2021年、2022年先後組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。針對福島核污水排海後的海洋輻射環境監測，生態環境部已經作出部署，如果發現異常將及時預警，切實維護中國利益和人民健康。

（新華社）

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