民進黨總統參選人賴清德周二(4日)在《華爾街日報》投稿,文章以《我的維護台海和平方案》(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)為題,表示若當選總統會推行「保衛和平4支柱」(four-pillar plan for peace),包括提升台灣國防能力、推動經濟安全、與民主國家建立伙伴關係,以及保持穩定且有原則的兩岸領導力,捍衛兩岸現狀。