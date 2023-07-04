中國外交部：IAEA報告不能成為日核污水排海「護身符」、「通行證」 (18:33)

【相關報道：國際原子能機構：日本福島核污水排海計劃符合安全標準 將繼續評估後續發展、日排福島核污水入海獲IAEA認同 核污水從何來？為何排海？一文了解當中爭議】

外交部表示，中方認為IAEA報告不能成為日方將核污水排海的「護身符」和「通行證」。IAEA因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日方核污水數據的真實準確性，其結論片面且存在局限。

外交部亦稱，日方出於經濟成本考慮，執意將核污水排海，將太平洋當作「下水道」，無論報告內容如何，都無法改變日方未來30年將上百萬噸核污水持續向太平洋排放。「日方的淨化裝置能否保持長期有效？國際社會能否及時掌握超標排放情況？放射性核素長期累積和富集，會給海洋生態環境、食品安全和公眾健康造成什麼影響？這些問題國際原子能機構的報告都沒有給出答案」。

外交部表示，中方再次敦促日方停止核污染水排海計劃，如果日方一意孤行，須承擔一切後果。中方亦敦促日方配合IAEA，盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。

（中國外交部網站）