中國外交部：IAEA報告不能成為日核污水排海「護身符」、「通行證」 (18:33)

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周二（4日）訪日，向日本首相岸田文雄提交福島第一核電站排放核污水入海的評估綜合報告，表示計劃符合IAEA安全標準。中國外交部透過網站發布回應稱，該報告未能充分反映參加評估工作各方專家的意見，結論未獲專家一致認可，中方對IAEA倉促發表報告表示遺憾。
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外交部表示，中方認為IAEA報告不能成為日方將核污水排海的「護身符」和「通行證」。IAEA因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日方核污水數據的真實準確性，其結論片面且存在局限。
外交部亦稱，日方出於經濟成本考慮，執意將核污水排海，將太平洋當作「下水道」，無論報告內容如何，都無法改變日方未來30年將上百萬噸核污水持續向太平洋排放。「日方的淨化裝置能否保持長期有效？國際社會能否及時掌握超標排放情況？放射性核素長期累積和富集，會給海洋生態環境、食品安全和公眾健康造成什麼影響？這些問題國際原子能機構的報告都沒有給出答案」。
外交部表示，中方再次敦促日方停止核污染水排海計劃，如果日方一意孤行，須承擔一切後果。中方亦敦促日方配合IAEA，盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。