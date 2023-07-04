中國駐日使館批日本將核廢水排海選項強加各方　促撤錯誤決定 (10:45)

使館方面稱，日方決定將核廢水排海缺乏正當性，日方未同周邊鄰國等利益攸關方進行充分協商，單方面作出排海決定及對外宣布，實際上是把排海作為唯一選項強加於各方，但排海並非唯一選項，也不是最安全、最優化的處置方案。

使館方面稱，日方將福島污染水含氚量與核電站正常排放冷卻水含氚量相提並論，完全是混淆概念，誤導輿論；並指出福島核廢水直接與核災中熔化的反應堆堆芯接觸，含有極毒的鈈、鎇等超鈾核素，國際上沒有排海先例，與經過幾十年安全運行實踐、由成熟可靠系統處理的核電站排水是兩回事。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）今日將抵達日本，向首相岸田文雄遞交IAEA對排放核廢水安全的最終評估報告，預料會支持排核廢水入海。使館稱，IAEA評估報告不能成為核廢水排海「通行證」，IAEA不是評估核廢水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構，其報告也證明不了日方排海的正當性與合法性，敦促IAEA秉持客觀公正和專業原則，充分尊重採納其工作組各方專家的意見。

（CCTV國際時訊微博）