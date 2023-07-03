卓慧思訪台收8萬鎊演講費　台外交部付機票住宿　藍營質疑民進黨「金錢外交」促交代 (11:09)

國民黨立委洪孟楷批評，明明花錢請國際友人，又要對內宣傳，是民進黨一貫伎倆和手法，形容用這種方式邀請就是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」的迷思，要求民進黨當局將相關費用一五一十地對外交代清楚。

有台媒指出，遠景基金會名義上是財團法人，但一般認為是與民進黨當局有關的民間智庫，預算由外交部、國安會負責。今年4月，大陸宣布決定對遠景基金會採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和港澳，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。大陸國台辦亦曾批評該基金會打着學術交流、研討等旗號，在國際大肆兜售「台獨」主張。

對於卓慧思訪台一事，台外交部表示，英國卸任政要透過演講公司安排於外國演講是相當普遍的作法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也有慣例可循。而卓慧思在台行程是由台外交部居間協調，相關費用是依照台灣邀訪外賓規定，歷任政府不論執政黨為何，均依此原則辦理。

（聯合報／中時電子報／中央社）