多所高校抵制收手續費  微信致歉並恢復校園零費率 (19:01)

內地多家大學近日接連發布公告，稱7月1日起開始暫停使用微信支付，原因是微信支付將收取0.6%的手續費。對此，「微信支付」團隊今天（29日）發表聲明致歉，稱本次事件是由於微信支付對高校生活服務場景支付費率個別調整事項「傳導不暢」，造成大家誤解及困擾，微信支付向廣大學校及師生致歉，「請大家放心，在校園非盈利場景，我們會持續保持零費率優惠政策。」
聲明表示，自2015年以來，微信支付持續在校園等非盈利場景採取零費率優惠政策，隨着校園場景及商戶數量的持續上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景佔用了零費率的補貼資源，導致成本不斷高漲，為此承擔的銀行通道成本超過10億元人民幣。此次調整的本意是為了對費率實施更加精細化的優惠措施，但很顯然過於簡單粗暴引起誤解，對此深表歉意，即刻修正。
此前，西北大學6月27日發公告：「因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其它收費均會受到限制並收取0.6%的手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行 App、雲閃付、支付寶等渠道正常使用，望各位師生周知。」
同樣在近日發出類似公告的，還有河南工業大學、南京理工大學、周口師範學院、江蘇師範大學、西南科技大學、鄭州輕工業大學、鄭州航空工業管理學院、洛陽理工學院、西北民族大學等多間高校。消息傳出後，掀起網民一面倒對微信支付的批評聲浪。