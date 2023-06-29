多所高校抵制收手續費  微信致歉並恢復校園零費率 (19:01)

聲明表示，自2015年以來，微信支付持續在校園等非盈利場景採取零費率優惠政策，隨着校園場景及商戶數量的持續上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景佔用了零費率的補貼資源，導致成本不斷高漲，為此承擔的銀行通道成本超過10億元人民幣。此次調整的本意是為了對費率實施更加精細化的優惠措施，但很顯然過於簡單粗暴引起誤解，對此深表歉意，即刻修正。

此前，西北大學6月27日發公告：「因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其它收費均會受到限制並收取0.6%的手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行 App、雲閃付、支付寶等渠道正常使用，望各位師生周知。」

同樣在近日發出類似公告的，還有河南工業大學、南京理工大學、周口師範學院、江蘇師範大學、西南科技大學、鄭州輕工業大學、鄭州航空工業管理學院、洛陽理工學院、西北民族大學等多間高校。消息傳出後，掀起網民一面倒對微信支付的批評聲浪。

（南方網）