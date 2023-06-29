習近平：黨建設和組織工作要有新擔當新作為 (17:31)

全國組織工作會議昨日至今日（28日至29日）在北京召開，會上傳達了習近平的指示。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希出席會議。

習近平表示，中共十八大以來，黨中央堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，提出並實施一系列新理念新思想新戰略，開闢了百年大黨自我革命新境界。

習近平強調，實現黨在新時代新征程的使命任務，黨的建設和組織工作要有新擔當新作為。要以堅持和加強黨中央集中統一領導為最高原則，以忠誠為黨護黨、全力興黨強黨為根本使命，以解決大黨獨有難題、健全全面從嚴治黨體系為重大任務，堅持不懈用黨的創新理論統一全黨思想意志行動，不斷嚴密上下貫通、執行有力的組織體系，着力建強堪當民族復興重任的高素質執政骨幹隊伍，加快建設世界重要人才中心和創新高地，持續深化模範部門和過硬隊伍建設，不斷提高組織工作質量，為更好地以黨的偉大自我革命引領偉大社會革命，推進強國建設、民族復興偉業提供堅強組織保證。

（新華社）