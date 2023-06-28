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台總統府發言人Kolas涉與已婚警員不倫戀　請辭獲准 (14:29)

49歲台灣總統府發言人Kolas Yotaka今日（28日）遭周刊踢爆，與負責貼身保護她的李姓已婚貼身警員爆出相差6歲的姊弟不倫戀，在花蓮共築愛巢。李妻發現兩人露骨對話後，提告索償百萬元新台幣，花蓮地方法院日前受理該宗侵害配偶權官司。台總統府證實，稱報道為Kolas私人事務，盼她妥為處理；同時，為避免影響公務及團隊，Kolas已向台灣總統蔡英文請辭獲准。

Kolas隨後也透過facebook發文表示，周刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密行為。她與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清。

Kolas涉不倫戀對象李姓警員在facebook貼文向家人及Kolas道歉，也謝謝Kolas在他低潮求助的過程中協助，避免遺憾發生。李男表示，兩人從未有過任何親密行為。李姓警員說：「我對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，我們從未有過任何親密行為，並未如周刊所述。」

該名李姓警員原為花蓮月眉派出所長。花蓮縣警察局指出，對於已婚警員涉入不正當男女關係，已送內部調查，今天上午已約談當事人，責成督察人員展開調查，若有涉及違反相關事宜，依照規定處理。現階段先將李姓警員調離現職，靜候調查。

（中央社/鏡週刊）

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