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港人移民赴台驟減　申請被刁難質疑台「撐港人」變調 (19:40)

2019年香港反修例運動爆發，台灣蔡英文政府高喊「撐香港」，並成立援助港人的「台港服務交流辦公室」。台港交流辦成立即將滿3年，台移民署統計港人赴台「居留」和「定居」人數，在2021年達高峰後驟減，居留減少近兩成，定居更大降二成三，許多港人表示申請被刁難，質疑「對港人承諾變調」。

港人Cathy於2020年以投資移民赴台，卻在申請定居時被政府不斷要求補文件，面對無盡的等待，最終決定離開台灣，遠赴英國。她直言，「如果（蔡政府）不希望港人過來，直接拒絕就好，何必刻意為難？」

長年協助辦理港澳移民業務的會計師鍾燿聲也提到，2021年10月前，審查很正常，符合條件一至兩周即通過，但後期同類的個案卻要數月之久，很多投資移民個案被延展一年觀察期，留學、依親移民也遇到技術性延長審查。他稱，去年事務所經手上百件個案，放棄者估計超過七成，其中九成改去英國。

鍾燿聲又指出，現時審查是以較模糊方式進行，沒有明確時間表，「人家花錢、花時間，甚至舉家搬來，卻不知道什麼時候能通過」。

陸委會回應，港人對居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」。官員並提到投資移民實務亂象，例如有港人在取得身分後即撤資，不符政策原意；至於補件要求，主管機關都會告知原因。

香港邊城青年秘書長馮詔天說，就算不批准，也應明確告知申請後會在多久內回覆。政大法律系副教授廖元豪建議，若政府欲展現與港人同在，應採「形式審查」，即只要符合法規就批准。

（聯合報） 

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