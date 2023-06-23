共青團十九大閉幕  修改團章寫入「兩個確立」 (01:17)

大會認為，中共「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」（兩個確立），是黨在新時代取得的重大政治成果，反映了包括廣大團員青年在內的全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。全團要堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，堅定不移在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

大會強調，共青團改革只有進行時，沒有完成時。必須錨定保持和增強政治性、先進性、群眾性的改革方向，着力克服機關化作風和行政化依賴，着力鞏固去貴族化、去娛樂化成效，樹牢大抓基層的鮮明導向，努力成為適應國家治理體系和治理能力現代化要求、緊跟黨走在時代前列的先進組織。

當天下午舉行的中國共產主義青年團第十九屆中央委員會第一次全體會議上，選舉產生了新一屆團中央領導機構，全會選舉阿東為團十九屆中央書記處第一書記。

（新華社）