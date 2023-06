周劍對此稱「中斐關係面臨的巨大政治障礙得以掃除」,中方願在一個中國原則的基礎上,與斐各界加強務實合作,把兩國關係提升到更高水平,惠及更多斐濟百姓。

周劍今年1月出任駐斐濟大使。他稱到任以來拜會了所有內閣部長,深入田間地頭,調研民情社情,了解斐濟當前的發展現狀和迫切需要。中方邀請斐濟多位內閣部長和議會成員訪華。

台灣外交部今年3月28日表示,南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處,恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China(Taiwan)to the Republic of Fiji),並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。外交部表示肯定與感謝。斐濟此舉被指是對台灣與中國大陸雙重承認。

(中國駐斐濟使館微信公眾號)