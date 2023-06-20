李強與德國工商界交流　與會包括西門子、寶馬等企業 (10:57)

國務院總理李強周一（19日）在柏林與德國工商界代表座談交流。 西門子、大眾、平治、寶馬等德國企業負責人出席。討論議題圍繞如何看待當前國際經濟政治形勢、如何看待中國經濟走勢、如何看待未來技術發展前景、如何看待一些國家提出的「去風險、降依賴」等。

李強在聽取與會代表發言後表示，當今世界變亂交織，在諸多不確定中把握確定性，主動順應規律，把握大勢，特別是經濟全球化的歷史大勢、中國經濟長期向好的發展大勢、中德兩國互利共贏的合作大勢，堅定信心，克服困難，在開放合作中推動世界經濟加快復甦。

李強指出，經濟全球化使世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號。

李強強調，希望中德企業家順勢而為，抓住機遇，努力在創新、綠色、低碳等新興領域取得更多合作成果，把兩國共同利益的蛋糕愈做愈大，並為增進兩國人民福祉、推動中德關係發展、促進中歐友好合作作出更大貢獻。

與會德國工商界代表表示，德中是密切合作伙伴，兩國經貿合作紮實深入，取得巨大成功。德工商界看好中國經濟發展前景，對中國充滿信心，相信中國將堅持對外開放，願繼續加大在華投資，深耕中國市場，實現在中國生產、和中國研發、與中國雙贏。

（新華社／外交部）