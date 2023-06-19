布林肯訪華稱中美關係踏出積極一步　確認共識與分歧　無意遏制中國 (21:00)

布林肯說，美方一直在試圖向中國表明，美國不是要在經濟上遏制中國，事實也完全證明如此，因為貿易的增長，這「非常符合我們的利益」。布林肯表示，中國「廣泛的經濟成功」也使美國受益，但必須防範「某些特定技術」以保護美國的國家安全。

關於台海問題，布林肯重申美國不支持台獨，亦無意改變現狀，強調美國長期以來的一個中國政策，這意味這只有一個中國政府。但他向習近平表示，美國對中國大陸在台海的「挑釁行為」表示擔憂。

此外，布林肯還提出了對中國政府在新疆、西藏和香港等存在的人權問題表示關注，並向習近平提出了合成鴉片類藥物和芬太尼的問題。布林肯對媒體表示，芬太尼是美國18歲至49歲人群的頭號殺手，並稱其生產和銷售是美國的「危機」。中國和美國現在正在談判建立一個工作組，以切斷「助長這場危機」的化學品的流動。

布林肯還與中方官員討論了烏克蘭危機及朝鮮問題。布林肯說，他和習近平就全球事務進行了「激烈對話」，包括俄羅斯的「侵略烏克蘭戰爭」，而中方再次承諾不會向俄羅斯提供武器用於俄烏戰事。

（BBC/美國之音）