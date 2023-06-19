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短片：習近平晤美國國務卿布林肯 (18:22)

習近平會見美國國務卿布林肯（央視微博片段）

央視報道，國家主席習近平今（19日）於北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。習近平表示，國與國交往要相互尊重、以誠相待，希望布林肯今次訪華，能夠為穩定中美關係發揮積極作用（相關報道：習近平晤布林肯居中而坐）。

習近平表示，當前國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平強調，世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運，希望美方採取理性務實態度，與中方相向而行，共同努力，堅持他與拜登總統在峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。習近平又稱，中國尊重美國的利益，同樣美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。

布林肯轉達拜登總統對習近平的問候，表示拜登總統相信中美兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，並遵守拜登總統作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支援「台灣獨立」、無意與中國發生衝突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

（央視新聞）

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