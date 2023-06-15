習近平提三主張「還巴勒斯坦以公道」 (01:20)

新華社報道，習近平強調必須盡快還巴勒斯坦以公道，他提出三點主張：第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶。第三，要堅持和談正確方向。尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。

阿巴斯此訪獲中方高規格接待，會談前，習近平在人民大會堂北大廳為阿巴斯舉行歡迎儀式，天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬，兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中巴兩國國歌，阿巴斯在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為阿巴斯舉行歡迎宴會。

1988年11月15日，巴勒斯坦宣布建國；同月20日，中國宣布承認巴勒斯坦國，兩國建交。2012年11月，聯合國大會通過決議，正式授予巴勒斯坦聯合國觀察員國地位。現有138個國家與巴勒斯坦建交，美國等西方國家多數與巴勒斯坦沒有外交關係，部分西方媒體報道該國新聞時稱呼阿巴斯為「巴勒斯坦自治政府主席」、「巴勒斯坦權力機構領導人」、「巴勒斯坦領導人」等。不過，西方各國近年在是否承認巴勒斯坦的態度上有所鬆動，瑞典、冰島已承認巴勒斯坦，英法等國議會曾通過議案呼籲政府承認巴勒斯坦。

（綜合報道）