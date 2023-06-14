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全球人權治理高端論壇開幕　習近平致賀信 (16:51)

國家主席習近平向今天（14日）在北京開幕的「全球人權治理高端論壇」致賀信。習近平強調，中國願同國際社會一道，踐行《維也納宣言和行動綱領》精神，推動全球人權治理朝着更加公平公正合理包容的方向發展，推動構建人類命運共同體，共建更加美好的世界。

習近平指出，當前，人類又一次站在歷史的十字路口，全球人權治理面臨嚴峻挑戰。「我們主張以安全守護人權，尊重各國主權和領土完整，同走和平發展道路，踐行全球安全倡議，為實現人權創造安寧的環境；以發展促進人權，踐行全球發展倡議，提高發展的包容性、普惠性和可持續性，以各具特色的現代化之路保障各國人民公平享有人權；以合作推進人權，相互尊重，平等相待，踐行全球文明倡議，加強文明交流互鑒，通過對話凝聚共識，共同推動人權文明發展進步。」

在賀信中，習近平強調，中國堅持人民至上，堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，在推進中國式現代化的進程中不斷提升人權保障水平，促進人的自由全面發展。

全球人權治理高端論壇由國務院新聞辦公室、外交部和國家國際發展合作署共同主辦，主題為「平等、合作、發展：《維也納宣言和行動綱領》通過30周年與全球人權治理」。

（新華社）

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