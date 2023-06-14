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即時兩岸

上海東方網原總裁徐世平被雙開  涉私藏禁書出境賭博 (00:34)

上海市紀委周二（13日）通報，上海東方網股份有限公司原黨委副書記、總裁、總編輯徐世平喪失理想信念，背離初心使命，長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、藉機斂財，嚴重損害黨的形象，危害國有企業利益和國有資產安全。

通報稱，徐世平違反政治紀律，落實中央決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，對所在黨委履行全面從嚴治黨主體責任不力負有直接責任，私藏、閱看違禁書刊；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請並收受禮品、禮金，公款旅遊；違反組織紀律，隱瞞不報親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係，對家人失管失教，造成不良影響；違反國家法律法規，多次參與賭博活動；挪用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或者利用本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。

上海紀委認為，徐世平構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪，決定給予徐世平開除黨籍、公職（雙開）處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

同日，上海紀委還通報，上海公安學院原副院長李錦明嚴重違紀違法，決定給予雙開處分。

（上海紀委「廉潔上海」）

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