內地高考今起揭幕  1291萬考生赴考場 (00:47)

對於影響千萬學子的重要日子來臨，《人民日報》祝「廣大考生們一切順利，旗開得勝，未來可期」。

央視呼籲網友祝福每一位考生，「相信所有的努力，都會被時光見證」。

《中國青年報》對考生們喊話：「祝少年以夢為馬，旗開得勝！明天，為夢想拼一把！高考加油！​」

新華網則溫馨表示，「就要高考了，不要緊張，放平心態。每一個為夢想拼盡全力的你都是好樣的！每一個你，都是英雄！加油」。

公安部要求，對涉及高考用車的輕微交通違法，教育後及時放行。教育部發布2023年高考十問十答，整理考生常見的問題和相關建議，供考生和家長參考。山東「網紅城市」淄博多家燒烤店決定，在高考期間暫停營業，為考生創造安靜環境。

由於南方7日至9日正值雷暴天氣，廣東省突發事件預警信息發布中心提醒，高考期間發布需要停課的天氣預警，不適用於高考，「停課不停考」。

公開資料顯示，2023年高考「全國統考」於6月7日、8日舉行。6月7日上午考語文、下午考數學；6月8日上午考文科綜合／理科綜合，下午考外語。廣東、上海、浙江等一批新高考地區除了7日、8日的統考科目，不同省市在9日、10日另有其他科目考試。

（綜合報道）