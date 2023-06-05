明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

短片：美軍公布華艦「橫切」影片　中國外交部：應對美方挑釁完全合理合法 (17:11)

穿台海險與華艦相撞　美軍公布華艦「橫切」影片　（法新社片段）

美軍導彈驅逐艦「鍾雲」號與加拿大護衛艦「蒙特利爾」號周六（3日）共同穿越台灣海峽時，一艘中國軍艦向「鍾雲」號加速行駛，迫使「鍾雲」號自行減速，雙方軍艦最近僅距137米，美國海軍發布聲明批評華艦進行「不安全海上互動」，並且於周日（4日）深夜公布美方視角的30秒影片。【相關報道：中美艦險相撞 李：不近別國領海就沒事

中國外交部發言人汪文斌強調，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛躍自由，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理、合法、安全、專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍周日深夜公布從「鍾雲」號（USS Chung-Hoon）拍攝到的陸艦靠近30秒影片，畫面顯示，解放軍戰艦「蘇州」號在平靜水域上駛過「鍾雲」號船頭前方航道，「鍾雲」號並未改變航行方向。影片中可聽見一名軍官用英文對「蘇州」號發布廣播，警告不要「試圖限制航行自由」。

針對中方軍艦橫切，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）周六發布聲明，稱中方軍艦從左舷位置超越「鍾雲」號，並在距離150碼（約137米）處越過「鍾雲」號船頭前方，「鍾雲」號仍維持航向，但減速至10節，避免兩艦碰撞。聲明譴責中方軍艦行為違反在國際水域安全通行的規則。

（中時新聞網/美國政治新聞網站Politico）

相關字詞﹕台灣海峽 軍艦 中美角力 編輯推介

上 / 下一篇新聞