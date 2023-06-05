短片：美軍公布華艦「橫切」影片　中國外交部：應對美方挑釁完全合理合法 (17:11)

中國外交部發言人汪文斌強調，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛躍自由，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理、合法、安全、專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍周日深夜公布從「鍾雲」號（USS Chung-Hoon）拍攝到的陸艦靠近30秒影片，畫面顯示，解放軍戰艦「蘇州」號在平靜水域上駛過「鍾雲」號船頭前方航道，「鍾雲」號並未改變航行方向。影片中可聽見一名軍官用英文對「蘇州」號發布廣播，警告不要「試圖限制航行自由」。

針對中方軍艦橫切，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）周六發布聲明，稱中方軍艦從左舷位置超越「鍾雲」號，並在距離150碼（約137米）處越過「鍾雲」號船頭前方，「鍾雲」號仍維持航向，但減速至10節，避免兩艦碰撞。聲明譴責中方軍艦行為違反在國際水域安全通行的規則。

（中時新聞網/美國政治新聞網站Politico）