中國駐法大使盧沙野：言論自由應該得到保證 (22:36)

盧沙野談及不久前的有關他質疑前蘇聯國家主權引發的輿論風波。「在我看來，LCI電視台記者挑起這場論戰是非常不公道的。我接受電視採訪，表達觀點不應受到限制，何況我也不是胡編亂造。」盧沙野稱，這只是他的個人觀點，「如果有人不同意，我們可以討論，沒必要對我發起攻擊。」

盧沙野繼續對該話題展開闡釋，稱要「討論蘇聯解體，討論史實」。他說，蘇聯憲法中有一條是關於加盟共和國退出蘇聯的，但還有其他條款規定蘇聯主權優先於加盟共和國主權。「我的個人觀點並不妨礙中國政府與這些前蘇聯加盟共和國保持官方關係。」他重申，中國是蘇聯解體後最早與這些前加盟共和國建立外交關係的國家，「我說的話與中國官方外交政策並不抵觸。有些人小題大做了。」

盧沙野還就「言論自由」範疇指摘LCI電視台及外界對他的批評。盧沙野稱，「我認為這場論戰的關鍵不在於我說的對錯與否，而在於在電視公開辯論中是否有言論自由，言論自由應該得到保證。特別是在國際問題上，不同觀點交鋒並不可怕。」

另外在談到烏克蘭問題時，盧沙野說，西方國家認為戰爭是俄羅斯發起，俄是侵略方，只有俄軍隊從烏克蘭撤出才能實現和平。但對另一方來說，戰爭是北約東擴引發的，北約5輪東擴將其防線向俄推進近1000公里，對俄構成重大戰略安全威脅。各方對衝突的根源各執一詞。

同時，俄烏之間還有複雜的歷史問題。不應糾纏於這些短期內複雜難解的問題，能否先實現停火、回到談判桌上來呢？但北約和西方國家不這樣認為，他們堅持俄從烏撤軍後才能談判。而俄方要求則完全相反。

（中國駐法國大使館）