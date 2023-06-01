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即時兩岸

台美簽署「21世紀貿易倡議」首批協定 (23:59)

台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）周四（6月1日）代表雙方於華府AIT總部完成「台美21世紀貿易倡議」首批協定簽署。台灣總統蔡英文對這次協定的簽署表示肯定，並期待未來台美能建立更緊密的伙伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多機會。

台灣行政院政委鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席Laura Rosenberger在場見證。鄧振中在簽署後表示，台美所簽署貿易協定，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標誌台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵一步。

台灣經貿辦指出，當天簽署的首批協定包括「關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業」等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題，包括「勞動、環境、農業、數字貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法」，不僅涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

今天稍早，中國外交部發言人毛寧對此事指出，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定；美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，也違背美方自己做出的僅同台灣保持非官方關係承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。

（中央社）

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