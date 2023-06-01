回應布林肯涉「去風險」言論  毛寧：中國不是風險是機遇 (23:04)

毛寧說，中國堅定推進高水平對外開放，為各國企業提供市場化、法治化、國際化的營商環境。中國堅持相互尊重、互利共贏，同各國開展經貿科技投資合作。中國堅定維護國際公平正義，推動通過對話協商解決分歧。這樣的中國，不是風險，是機遇。

對於美國國防部長奥斯汀表示，美國和日本正在努力使軍事關係進一步現代化，為的是防範中國的脅迫行為。毛寧指出，國與國之間的軍事合作應當有利於地區的和平穩定，不應當針對第三方，更不得損害第三方的利益。「談到脅迫，大搞脅迫的不是中國，而是美國。」

有記者提問，美財政部官員稱美正考慮制定新規，限制美投資和技術流向中國先進半導體、人工智能和量子計算等領域公司。外交部對此有何回應？毛寧強調中方正密切關注有關動向，「這種行為損人不利己，不符合任何一方的利益。」

（中國外交部網站）