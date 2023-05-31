2台男遊泰遭下藥並綁至緬甸 刑事局：積極營救中 (23:18)

對此，台灣警政署刑事局今天（5月31日）透過新聞稿表示，針對GASO所公布影片稱有2名台灣人疑似在泰國遭下藥迷昏後，被帶往緬甸從事詐騙工作一事，已和GASO聯繫並確認影片所述2名台灣被害人身分，經查這兩名被害男子家屬分別於4、5月向高雄和台中市警察局報案，受理後便依規定通報刑事局。

刑事局說，獲報後已立即與外交部組成救援小組營救，目前2名被害27歲、37歲男子現在仍受困緬甸地區。至於這2名男子是否為單純受害人，或實為詐欺集團成員，以及是否被下藥迷昏一事，仍有待警方後續調查釐清。

另外，GASO還提到，中國大陸擁有百萬粉絲的女網紅在曼谷酒吧被下藥，隔天在KK園區醒來，遭性侵及軟禁；針對相關情況，台灣警方查證後，認為大陸女網紅事件是炒作。

此前一名大陸女網紅3月1日飛往泰國後，在網上消失了幾天，4日時突然留言「看到晚了，回不來了」；抖音帳號在8日之後開始發多則人在猛男餐廳的影片；同月21日，女網紅上載一段影片，背景是泰國機場，容貌憔悴、神情不對，網友認為是被逼報平安。剛好泰國政府批評假訊息攻擊泰國旅遊治安，泰媒也譴責「中國無良網紅」的抹黑行為。該名抖音女網紅突然開直播解釋，稱她在泰國做「醫美」才很憔悴，她也從沒說自己遇害。

不過，因為GASO並沒有明確指明被下藥女網紅身分，不確定是否為同一人，事件真假也有待商榷。

（中央社／ETtoday）