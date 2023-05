美軍批中國殲16戰機飛過偵察機前方　中方促美停止危險挑釁行徑 (12:02)

美國印太司令部公開事發時短片,可見一架殲16戰機從右方高速切入RC-135偵察機前方,偵察機因飛過殲16的噴射引擎尾流,機身出現劇烈晃動。

司令部稱,事發時該偵察機正在南海上的「國際領空」作例行的行動,符合國際法,又強調美軍會持續在該區域行動。

路透社報道,中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電郵表示,美國頻繁派飛機抵近中國,對中國構成嚴重國安風險,敦促美國停止危險挑釁行徑,以及停止諉過於中國。他並稱,中國會繼續採取必要行動,保護國家主權及安全。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read more⬇️https://t.co/jeAEg1lHXz pic.twitter.com/AvPKRZHCZB— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023