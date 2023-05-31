美軍批中國殲16戰機飛過偵察機前方　中方促美停止危險挑釁行徑 (12:02)

美國印太司令部周二（5月30日）表示，一架中國解放軍殲16戰機上周五（5月26日）在南海上空，企圖攔截美國空軍一架RC-135偵察機，更在偵察機前方飛過，迫使偵察機飛過戰機的機尾亂流。司令部批評殲16戰機採用「不必要的侵略性飛行動作」，做法不專業。中方則敦促美國停止危險挑釁行徑。
美國印太司令部公開事發時短片，可見一架殲16戰機從右方高速切入RC-135偵察機前方，偵察機因飛過殲16的噴射引擎尾流，機身出現劇烈晃動。
司令部稱，事發時該偵察機正在南海上的「國際領空」作例行的行動，符合國際法，又強調美軍會持續在該區域行動。
路透社報道，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電郵表示，美國頻繁派飛機抵近中國，對中國構成嚴重國安風險，敦促美國停止危險挑釁行徑，以及停止諉過於中國。他並稱，中國會繼續採取必要行動，保護國家主權及安全。
（美國印太司令部網站/路透社）
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