美軍批中國殲16戰機飛過偵察機前方　中方促美停止危險挑釁行徑 (12:02)

美國印太司令部公開事發時短片，可見一架殲16戰機從右方高速切入RC-135偵察機前方，偵察機因飛過殲16的噴射引擎尾流，機身出現劇烈晃動。

司令部稱，事發時該偵察機正在南海上的「國際領空」作例行的行動，符合國際法，又強調美軍會持續在該區域行動。

路透社報道，中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電郵表示，美國頻繁派飛機抵近中國，對中國構成嚴重國安風險，敦促美國停止危險挑釁行徑，以及停止諉過於中國。他並稱，中國會繼續採取必要行動，保護國家主權及安全。

（美國印太司令部網站/路透社）