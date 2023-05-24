習近平晤俄總理米舒斯京　冀中俄合作推向更高水平 (17:47)

習近平請米舒斯京轉達對普京總統的問候，並表示鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨，希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平。

習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。雙方要繼續深挖潛力、擴大人文交流，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，帶來實在利益。

米舒斯京表示，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作。他亦稱，對於其他國家企圖以制裁來強行施加其意志，中俄會堅決抵制。

同日較早前，米舒斯京與中國國務院總理李強會晤，米舒斯京形容中俄關係目前達至前所未有的新高度，兩國互相尊重對方的利益，共同應對國際社會上各種動蕩及壓力。俄羅斯媒體Interfax報道，雙方簽署了多項協議及諒解備忘錄，同意深化商貿投資合作。

（央視新聞/俄羅斯衛星通訊社/路透社/法新社/新華社）