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白宮：中國因安全憂慮封殺美光非基於事實 (13:35)

美國白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周二（23日）表示，中國政府聲稱出於安全憂慮禁止採購美國美光公司（Micron）的記憶體晶片，「不是基於事實」。她說，北京最近的行動和突擊美國企業令拜登政府感到不安，「這些行動和中國所堅稱，正在開放其市場並致力於透明監管架構不相符。」白宮正透過美國商務部將其看法傳達給北京當局。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，「中國政府宣布對美光採取的行動不是基於事實，是令人不安地對美國使用經濟脅迫。我正與拜登政府密切合作，以向中國明確表明這種行為無法接受且徒然。」舒默並稱，正與廣泛商界及盟邦洽談，以應對中國政府對美光的限制。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在一份聲明中說：「中國的司法體制旨在脅迫受其管轄的個人或企業。美國和其伙伴及盟邦必須團結起來，對抗這項經濟侵犯。」

中國互聯網信息辦公室周日（21日）宣布，美光科技公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。美光預測其營收將受到低個位到高個位數百分比的衝擊。

（路透社）

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