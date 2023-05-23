最高法院核准  3名強姦未成年人罪犯被執行死刑 (21:58)

法院查明，倪篤群在2017年1月至2019年8月間，通過QQ聊天等方式，採取脅迫、哄騙、利誘等手段，先後強姦幼女6人、未成年少女1人；教唆、誘騙被害人尋找十歲左右的留守女童供其強姦。

王小山在2017年下半年至2019年1月間，通過QQ聊天等方式，脅迫、哄騙、引誘被害人發送裸體照片、短片供其觀看，以公開裸體照片、短片相威脅，帶至賓館等處，伙同同案犯輪姦，或單獨強姦，共強姦幼女3人、未成年少女2人，猥褻幼女9人，強制猥褻未成年少女4人。

孫保昌在2017年10月至2018年8月間，通過QQ聊天等方式，脅迫、引誘被害人發送裸體照片、短片供其觀看，後以公開照片、短片等相要挾，將被害人約出見面實施強姦，對強姦過程拍攝短片，再以公開所拍短片脅迫被害人繼續發生性關係，共強姦幼女4人、猥褻幼女3人。孫保昌曾因強姦幼女被判刑，刑滿釋放後不滿一年又犯案。

官方指出，在上述三案中，犯罪分子均是通過網絡聊天的手段，專門挑選小學或初中女生作為侵害對象。強調要推動加強網絡治理與監管，使網絡平台和監管部門切實承擔社會責任，履行網絡治理主體責任和監管職責。

（央視新聞）