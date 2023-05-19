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汪文斌：中方決定不同意台灣參加今年世衛大會 (23:53)

第76屆世界衛生大會註冊即將截止，台灣仍沒有收到與會邀請。中國外交部發言人汪文斌今天（19日）在回應稱，為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。

汪文斌說，中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到了國際社會廣泛支持和理解。這再次證明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義的正確立場。

國台辦發言人馬曉光今天表示，關於台灣參與世界生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，同意台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身份參加世界生大會。這是在堅持一個中國原則前提下、在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與世大會的政治基礎不復存在。

台灣陸委會今晚發布新聞稿稱，北京當局阻撓台灣參與世衛大會，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊，更使國際防疫體系出現缺口，是不爭的事實。國台辦所謂「台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通」、「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全有效」，根本是欺世謊言。「我們再次正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界的決心，台灣人民也絕不會因打壓而屈服。」

（中新社／中央社）

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